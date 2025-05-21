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В МИД России прокомментировали убийство экс-советника Януковича

Посол Мирошник: Портнов мог обладать опасными для окружения Зеленского данными
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News UTR

Застреленный около Мадрида бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов мог обладать опасной для окружения украинского лидера Владимира Зеленского информацией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Вполне мог обладать данными из «забытого прошлого», способными испортить «безупречную репутацию» отдельных персонажей из нынешней власти», — подчеркнул он.

По словам Мирошника, Портнов мог обладать другой информацией, опасной для окружения Зеленского или его самого.

21 мая Портнова застрелили близ Мадрида. По информации журналистов, 52-летний мужчина был застрелен возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Инцидент произошел около 9:15 утра (10:15 мск) по местному времени — тогда в полицию поступил звонок с сообщением о человеке на улице с огнестрельными ранениями.

По прибытии медики констатировали смерть от травм, несовместимых с жизнью. Мужчина получил четыре ранения в область груди и одно в голову.

По данным SER, жертвой стал бывший советник Януковича, который был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Портнов был оправдан, однако украинские спецслужбы начали расследование в отношении его на предмет связей с Россией.

Источники в полиции рассказали, что у ворот школы жертву поджидал мужчина на мотоцикле. Когда Портнов подъехал, неизвестный выстрелил в него, а затем скрылся. Как отмечает SER, похожий случай произошел в 2018 году возле другой школы в Посуэло-де-Аларконе.

Ранее Зеленский анонсировал санкции против помогающих России стран.

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