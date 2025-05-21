Стали известны детали нападения на бывшего советника Януковича в Мадриде

El Pais: в нападении на экс-советника Януковича в Мадриде участвовали 2-3 человека

В нападении на Андрея Портнова, который был советником бывшего президента Украины Виктора Януковича, принимали участие два-три человека. Об этом сообщило испанское издание El Pais.

По данным издания, на момент нападения Портнов находился за рулем автомобиля. Он получил как минимум три огнестрельных ранения, одно из них в голову. Всего злоумышленники произвели пять выстрелов.

В результате нападения Портнов не выжил.

О нападавших ничего не сообщается. Как сообщили в El Pais, полиция пока не смогла задержать подозреваемых.

Нападение на Портнова произошло возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Около 09:15 утра по местному времени (10:15 мск) в полицию поступил звонок с сообщением о человеке на улице с огнестрельными ранениями.

По данным SER, бывший советник Януковича был внесен Евросоюзом в черный список за нецелевое использование госсредств и нарушение прав человека на Украине. Портнова оправдали, но украинские спецслужбы начали расследование в отношении него на предмет связей с РФ.

Ранее на кандидата в мэры мексиканского города совершили покушение на митинге.