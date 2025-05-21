РИА Новости: с подачи Портнова было возбуждено более 40 уголовных дел

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вел активную борьбу против другого бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом РИА Новости рассказал экс-депутат Рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его словам, с подачи Портнова было возбуждено около 40 уголовных дел. Многие из них расследуются в настоящее время, решений судов по ним не было.

»[Портнов] после 2014 недолго жил в России, потом уехал в Турцию, активно боролся с Порошенко. Более 40 уголовных дел по Порошенко (возбуждено) с подачи Андрея Портнова. После 2019 года он вернулся на Украину, после [начала] СВО летом 2022 года уехал в Испанию», — поделился Килинкаров.

Он уточнил, что у Портнова не было российского гражданства несмотря на то, что он какое-то время жил в Москве.

До этого испанская газета El Pais писала, что в нападении на Андрея Портнова принимали участие два-три человека.

Нападение на Портнова произошло возле американской школы в испанском городе Посуэло-де-Аларкон в провинции Мадрид. Около 09:15 утра по местному времени (10:15 мск) в полицию поступил звонок с сообщением о человеке на улице с огнестрельными ранениями.

Ранее на кандидата в мэры мексиканского города совершили покушение на митинге.