AT: неясно, какой эффект будет от санкций, Путин умеет преодолевать трудности

Эффект от новых санкций Великобритании и Евросоюза против России остается неясным, поскольку глава государства Владимир Путин имеет большой опыт преодоления экономических трудностей. Об этом пишет Asia Times.

Издание напоминает, что страны Европы «договорились нанести России удар» в виде новых санкций после того, как не удалось достичь 30-дневного прекращения огня. Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что пришло время «взять за горло» Россию.

«Но пока неясно, какой эффект будут иметь любые новые меры. А у Владимира Путина есть опыт преодоления экономических трудностей», — говорится в тексте.

По мнению журналистов, любое соглашение о прекращении огня даст России шанс «перегруппироваться и восстановиться экономически». Рестрикции часто носят временный характер, а спрос на энергоносители остается высоким, отмечается в материале. Кроме того, ряд стран охотно возобновят торговлю с Москвой, пишет AT.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Таким способом ЕС хочет заставить РФ «захотеть мира».

Ранее сообщалось, что Украина попросит ЕС ввести жесткие санкции против России в обход Трампа.