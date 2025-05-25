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Захарова обвинила МИД Украины во лжи по поводу переговоров в Стамбуле

Захарова: в МИД Украины врут об отказе от русского на переговорах в Стамбуле
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опровергла утверждение замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о том, что делегация республики на переговорах в Стамбуле не использовала русский язык.

По ее словам, вступительный текст представители республики зачитали на английском языке, а потом перешли на русский.

«Врут, как и всегда... Какие же жалкие», — написала дипломат.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне Кислица в интервью телеканалу «Мы — Украина» сообщил, что делегация республики на переговорах с РФ в Турции использовала украинский и английский языки и общалась через переводчика. По словам дипломата, пространственное расположение в зале исключало прямой контакт между участниками. Украинские представители говорили на украинском и английском, российские — на русском. Перевод осуществлялся синхронно, что, по оценке Кислицы, способствовало продуктивности диалога.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами.

Ранее Россия не захотела ехать в Ватикан на переговоры с Украиной.

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