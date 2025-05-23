«Немножко это не элегантно». Россия не хочет ехать в Ватикан на переговоры с Украиной

Россия и Украина готовятся ко второму раунду мирных переговоров. Однако место и время еще не определено. СМИ сообщают, что западные страны настаивают на Ватикане, а Россия — на Стамбуле. Глава МИД РФ Лавров отметил, что сейчас место переговоров еще не определено, однако он не считает Ватикан «реалистичным» вариантом. Bloomberg сообщил, что США также попросили убрать Мединского из состава российской делегации. РФ же посоветовала Украине добавить в делегацию профессиональных политиков.

Россия и Украина готовятся ко второму раунду переговоров по урегулированию украинского кризиса.

«Да, мы за переговоры. Да, будет второй раунд переговоров. Они (Украина) это подтвердили, это уже позитивное развитие», — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на конференции «Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов».

Ватикан предложил стать площадкой для следующей встречи, дата которой еще не назначена. Лавров усомнился, что Ватикан может стать площадкой для переговоров.

«Там фантазируют многие люди, когда, где она [встреча представителей России и Украины] состоится. Нет у нас никаких сейчас идей, но скажу честно, (...) чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров.

Немножко это не элегантно, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин [конфликта]»,

— сказал Лавров на конференции высокого уровня под эгидой Дипломатической академии МИД России «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов».

Сейчас стороны возобновили диалог, который начали еще в 2022 году. Первая встреча прошла в том же месте, где и остановилась, — во дворце Долмабахче в Стамбуле. Россия и Украина договорились провести обмен пленными в формате «1000 на 1000», составить и затем представить друг другу детали возможного прекращения огня. Кроме этого, Россия приняла к сведению, что Украина настаивает на прямых переговорах руководителей стран.

Ватикан или Стамбул?

США и Европа призывают, чтобы второй раунд состоялся в Ватикане. По данным Bloomberg, Россия настаивает на Стамбуле. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также обозначил, что никаких договоренностей о проведении встречи в Ватикане нет.

Bloomberg считает, что президент Владимир Путин не поедет в Ватикан из-за проблем с безопасностью (в его отношении выписан ордер на арест от МУС).

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Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с «Известиями» допустил, что новый раунд переговоров может состояться в Ватикане.

«Шансы такие есть, но это всегда вопрос обоюдного желания сторон. Есть формат под названием «переговоры о переговорах», на которых предварительно согласовываются место проведения, повестка, тематика, оговариваются рамки состава делегаций. Такого рода вещи проводят до заседания. Потенциально не только Рим может рассматриваться в качестве площадки для ведения переговоров, но только исключительно после взаимного согласования сторон», — обозначил Мирошник.

Изменения в делегациях

Зарубежные и российские СМИ со ссылкой на анонимные источники пишут, что обе стороны выдвинули требование изменить состав делегаций для проведения второй встречи. Так, 21 мая ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Киеву придется поменять участников своей делегации, потому что там не хватает профессиональных политиков для работы над меморандумом о будущем мирном договоре (в составе много военнослужащих). Во время первого раунда в Стамбуле 12 переговорщиков возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. В делегацию также вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и зампред Службы безопасности Украины Александр Поклад.

«Имеют значение все нюансы», — прокомментировал Песков информацию о возможном изменении состава украинской переговорной группы в беседе с РИА Новости.

В составе российской делегации было восемь человек, включая экспертов. Ее, как и в 2022 году, возглавил помощник российского президента Владимир Мединский. Bloomberg выяснил, что США попросили Россию изменить состав своей переговорной группы для проведения второго раунда, чтобы туда не входил Мединский и другие «сторонники жесткой линии».

Владимир Мединский родился в Черкасской области Украинской ССР. Чиновник известен своей жесткой позицией по отношению к Украине, называя эту страну «анти-Россией, сформированной Западом». По слухам, именно Мединский во время новых переговоров попросил всех «лишних» удалиться из комнаты — представителей США и Турции. Он выдвинул требование вывести украинские войска с территории новых российских регионов и якобы пригрозил взять под контроль еще несколько регионов в случае отказа, сообщали западные СМИ.