На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская делегация использовала два языка на переговорах с Россией в Стамбуле

Кислица: делегация Украины на встрече с РФ говорила на украинском и английском

Украинская делегация на переговорах с российской стороной в Турции использовала украинский и английский языки, общаясь через переводчика. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью телеканалу «Мы Украина».

«Турецкая сторона профессионально организовала встречу: между делегациями сохранялась дистанция, а перевод на английский обеспечил четкость коммуникации», — подчеркнул Кислица.

По словам дипломата, пространственное расположение в зале исключало прямой контакт между участниками. Украинские представители говорили на украинском и английском, российские — на русском. Перевод осуществлялся синхронно, что, по оценке Кислицы, способствовало продуктивности диалога.

При этом 20 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле говорила на русском языке.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государств, Россия «приняла запрос к сведению».

Ранее глава ГУР Украины заговорил на русском языке в прямом эфире.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами