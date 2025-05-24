Власти Евросоюза и Великобритании преследуют журналистов и политиков, которые выступают за нормализацию отношений с Россией. Об этом заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X.

По его словам, мир в Европе воцарится благодаря смелости местных патриотов, которые понимают, что хорошие отношения с Россией являются единственным и лучшим путем вперед.

24 мая первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Евросоюз «сошел с ума». По его словам, европейские чиновники скоро «подойдут к краю и поймут, что остались в одиночестве», поскольку даже США не поддерживают их идею об изоляции России. Он назвал планы Брюсселя отключить российские банки от SWIFT «самым настоящим ханжеством», поскольку в ЕС говорят о разрыве отношений с Россией, но при этом продолжают обходными путями наращивать закупки нефти и газа из РФ.

До этого некоторые европейские лидеры были ошеломлены заявлением президента США Дональда Трампа о договоренностях, достигнутых с российским лидером Владимиром Путиным. Союзники Вашингтона ожидали более жесткой линии, однако американский президент дал понять, что не считает нужным усиливать давление на Россию. Сам Трамп назвал переговоры с Путиным «хорошими» и отметил, что достигнут «определенный прогресс».

Ранее норвежский профессор заявил о потере Европой авторитета в глазах США.