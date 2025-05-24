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Норвежский профессор заявил о потере Европой авторитета в глазах США

Профессор Дизен: теряющая авторитет Европа заслуживает презрения со стороны США
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Global Look Press

Европа теряет авторитет в глазах Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

По его словам, чрезмерно идеологичная Европа будет и дальше подчиняться слабеющим США и разрывать связи с другими великими державами, надеясь завоевать авторитет у США.

«Однако европейцы, таким образом, становятся менее значимыми и заслуживают только презрения со стороны американцев», — написал профессор.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюзу следует быть готовым к тому, что США потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе. По его словам, американские лидеры открыто заявляют, что не намерены тратить значительную часть своего времени и ресурсов на решение вопросов, которые они считают европейскими.

Сложившаяся ситуация ставит перед ЕС экзистенциальный выбор — играть на одной арене с крупнейшими державами и участвовать в мировой истории или «осудить себя на отчуждение», отметил Сикорский. Европа выбрала первый путь и уже многое для этого сделала, включая увеличение расходов на оборону, добавил глава МИД Польши.

До этого некоторые европейские лидеры были ошеломлены заявлением президента США Дональда Трампа о договоренностях, достигнутых с российским лидером Владимиром Путиным. Союзники США ожидали более жесткой линии, однако американский президент дал понять, что не считает нужным усиливать давление на Россию.

Ранее сообщалось, что в ЕС боятся подрыва единства Запада из-за позиции двух стран.

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