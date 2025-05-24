В Совете Федерации прокомментировали планы ЕС отключить российские банки от SWIFT

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что Евросоюз «сошел с ума».

Так сенатор прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от системы SWIFT в рамках очередных санкций против России.

По словам Джабарова, европейские чиновники скоро «подойдут к краю и поймут, что остались в одиночестве», поскольку даже США не поддерживают их идею об изоляции России. Сенатор отметил, что антироссийские санкции вредят, прежде всего, странам ЕС.

Он назвал планы Брюсселя отключить российские банки от SWIFT «самым настоящим ханжеством». В ЕС говорят о разрыве отношений с Россией, но при этом продолжают обходными путями наращивать закупки нефти и газа из РФ, добавил сенатор.

До этого Bloomberg писал, что Европейский союз рассматривает возможность расширения санкций против судов, якобы перевозящих российскую нефть. Кроме того, ЕС готовит ограничения в отношении Российского фонда прямых иностранных инвестиций (РФПИ) и кредиторов, которые, как предполагается, помогают России.

Согласно источникам агентства, Евросоюз также планирует включить в следующий пакет антироссийских санкций положения, защищающие европейские предприятия от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений.

Ранее сообщалось, что Европа хочет снизить предельную цену на нефть из России до $45.