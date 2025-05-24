В Минобороны РФ высказались об обмене пленными с Украиной

Москва и Киев продолжат инициированный российской стороной масштабный обмен пленными военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

«Масштабный обмен будет продолжен», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в скором времени все уже возвращенные из плена российские бойцы будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации. Оказывать им помощь будут врачи медицинских учреждений Минобороны РФ.

23 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Москва в рамках договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» передала Киеву 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Украинские власти также освободили из плена 120 гражданских лиц и 270 солдат.

24 мая Москва и Киев осуществили новый обмен. В рамках второго этапа РФ получила 307 военнослужащих и вернула Украине столько же бойцов. В настоящее время освобожденные российские солдаты находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, кого Украина освободила в рамках обмена пленными с РФ.