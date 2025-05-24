Россия передаст Киеву наработки по меморандуму об урегулировании в ближайшие дни

Косачев: РФ на днях передаст Киеву наработки по меморандуму об урегулировании

Россия в ближайшие дни направит Украине свои предложения в рамках меморандума по урегулированию. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, передает РИА Новости.

По его словам, работа над документом подходит к завершающей стадии.

«Соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни. Однако на текущем этапе они не станут предметом публичного обсуждения — переговоры носят сложный и деликатный характер. Этот процесс требует максимальной осторожности. Мы работаем над документом, который должен заложить основу для диалога, но раскрывать детали преждевременно», — сказал зампред Совфеда.

18 мая президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова работать с Украиной над меморандумом, включающим прекращение огня.

20 мая лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что переговорный процесс после телефонного разговора Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом обретает ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре. На этом фоне, по словам депутата, остаются «ультиматумы со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов».

Ранее в США спрогнозировали сроки завершения конфликта на Украине.