Конфликт на территории Украины с большой вероятностью может завершиться к июлю 2025 года. Об этом говорится в докладе аналитиков американского инвестиционного банка JPMorgan.

Организация также выделила четыре сценария окончания конфликта. Наиболее реалистичным аналитики считают «грузинский» вариант, чья вероятность наступления оценивается в 50%. При его реализации Украина не получит гарантий безопасности и со временем попадет в сферу влияния России.

Также эксперты отметили «израильский» сценарий. Вероятность его наступления оценивается в 20%. При подобном развитии событий Украина получит гарантии безопасности, но страны Запада не станут вводить на ее территорию свои войска, а сама республика останется милитаризированной страной.

Помимо этого, аналитики допускают «южнокорейский» и «белорусский» сценарии — их вероятность оценивается в 15% каждый. В первом случае на территории Украины будут размещены западные войска, а во втором — все российские условия окончания конфликта будут выполнены, в связи с чем Киев будет зависим от Москвы, говорится в докладе.

20 мая лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что переговорный процесс после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом обретает ясные контуры, в том числе через заключение меморандума о мирном договоре. На этом фоне, по словам депутата, остаются «ультиматумы со стороны мнящих себя ястребами и неонаполеонами еврорусофобов».

Ранее помощник президента РФ назвал конфликт на Украине внутренним делом СССР.