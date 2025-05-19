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Каллас ушла от ответа на вопрос о своей русофобии

Глава евродипломатии Каллас не стала прямо отвечать на вопрос о своей русофобии
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не стала прямо отвечать на вопрос о своих русофобских взглядах и о том, что она «ест россиян на завтрак». В интервью Tagesspiegel она заявила, что у нее «нет времени беспокоиться о враждебности».

По ее словам, политики регулярно подвергаются критике, и тот, кто этого боится, не сможет выполнять эту работу.

«Но критика имеет и положительную сторону: она показывает, что вы что-то меняете. Если вы просто будете сидеть сложа руки, то особого встречного ветра не будет. Особенно в такие неспокойные времена, как сейчас, бездействие очень опасно», — сказала Каллас.

До этого она заявила, что «проводит четкую линию против России», чтобы «никому не пришлось страдать», как это произошло с Эстонией после «оккупации» Советским Союзом в 1940 году.

Ранее глава дипломатии ЕС призвала не допустить запуска «Северных потоков».

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