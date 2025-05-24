Bloomberg: ЕС планирует снизить предельную цену на российскую нефть до $45

Еврокомиссия планирует предложить снизить предельную цену на российскую нефть для западных стран «примерно» до $45 за баррель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Источники сообщили, что в рамках обсуждаемого пакета исполнительный орган блока (Еврокомиссия. – прим. ред.) также планирует предложить снизить предельную цену на нефть для стран «Большой семерки» примерно до 45 долларов», — говорится в сообщении.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции примерно двум десяткам банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро в рамках очередных санкций против России.

20 мая совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России.

Сразу после этого глава евродипломатии Кая Каллас объявила о начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций. Таким способом ЕС хочет заставить РФ «захотеть мира».

Ранее Каллас ушла от ответа на вопрос о своей русофобии.