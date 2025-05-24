Зеленский может вновь устроить шоу и «вызвать Путина в Ватикан»

Украинский лидер Владимир Зеленский может вновь устроить шоу в преддверии второго раунда переговоров по Украине и «вызвать» президента России Владимира Путина в Ватикан. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«После поисков Путина в Анкаре, которые организовал Зеленский 15 мая, вполне вероятно, что он попытается вызвать его на «конкурс капитанов» в Ватикан. Все это, конечно, хорошее шоу», — подчеркнул он.

Россия и Украина готовятся ко второму раунду мирных переговоров. Однако место и время еще не определено. СМИ сообщают, что западные страны настаивают на Ватикане, а Россия — на Стамбуле. Глава МИД РФ Лавров отметил, что сейчас место переговоров еще не определено, однако он не считает Ватикан «реалистичным» вариантом. Bloomberg сообщил, что США также попросили убрать Мединского из состава российской делегации. РФ же посоветовала Украине добавить в делегацию профессиональных политиков.

Ранее Трамп сообщил об обмене пленными между Россией и Украиной.