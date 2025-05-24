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В США рассказали об одном верном действии Путина в разговоре с Трампом

Макговерн: Путин раскрыл Трампу, как будет продвигаться решение конфликта
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин дал понять американскому лидеру, как должен завершиться конфликт на Украине и кто на самом деле принимает все важнейшие решения в рамках украинского кризиса. Об этом заявил кс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Путин ясно дал понять: два часа — вполне достаточно, чтобы обучить Трампа по поводу того, что стоит на кону, и кто принимает решения (по Украине – прим. ред.)», — подчеркнул он.

По мнению Макговерна, у украинского лидера Владимира Зеленского есть два варианта: соглашаться на обозначенные условия решения конфликта или прийти к тому, что США выйдут из мирного процесса по Украине.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

При этом в докладе аналитиков американского инвестиционного банка JPMorgan говорилось, что конфликт на территории Украины с большой вероятностью может завершиться к июлю 2025 года.

Организация также выделила сценарии окончания конфликта. Наиболее реалистичным аналитики считают «грузинский» вариант, чья вероятность наступления оценивается в 50%. При его реализации Украина не получит гарантий безопасности и со временем попадет в сферу влияния России.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп не стал вводить санкции в отношении РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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