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Российский политолог считает, что западные спецслужбы хотят сбить самолет Путина

Политолог Марков: британские спецслужбы могут сбить самолета Путина
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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Российская сторона не согласится на проведение раунда переговоров с украинской делегацией в Ватикане из соображений безопасности президента России Владимира Путина. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» («МК») заявил политолог Сергей Марков.

Политолог отметил, что маршрут полета в Италию пролегает через страны Запада, что опасно.

Он отметил, что в этом случае британские спецслужбы могут сбить самолет главы российского государства.

«Они просто собьют борт №1. В Ватикан опасно лететь», — сказал эксперт.

23 мая глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина рассматривает Ватикан как место для следующих переговоров с Россией.

После недавних телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Швейцарии и Ватикане.

Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal, а также заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский МИД заявил о работе над встречей Путина и Зеленского.

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