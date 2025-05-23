На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Украины назвал Ватикан приемлемым местом для переговоров

Сибига сообщил, что Украина рассматривает Ватикан для встречи с Россией
close
Depositphotos

Украина рассматривает Ватикан как место для следующих переговоров с Россией. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, пишет «Интерфакс-Украина».

«Нами [рассматривается] — да», — отметил он и поблагодарил папу Римского Льва XIV за это предложение.

После недавних телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Швейцарии и Ватикане.

Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal, а также заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 16 мая в Стамбуле, став первой очной встречей делегаций за два года. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва осталась довольна итогами обсуждений.

Ранее украинский МИД заявил о работе над встречей Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами