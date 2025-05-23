Украинский МИД заявил о работе над встречей Путина и Зеленского

Министерство иностранных дел Украины работает над встречей президента страны Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, пишет агентство «Украинские национальные новости».

«Позиция, над которой мы также работаем, это встреча на уровне президентов. Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате», — отметил он.

16 мая украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что в ходе переговорного процесса между Россией и Украиной в Стамбуле обсуждалась возможная встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также Умеров перед началом встречи заявил, что Киев готов к прямым переговорам на самом высоком уровне.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отмечал, что встреча Путина и Зеленского станет возможна только после выработки единого документа, который нужно будет подписать. По его словам, для начала стороны должны обсудить пункты соглашения, а рабочие группы подготовить необходимые документы. После этого каждая из сторон будет отстаивать свою позицию в поисках компромиссов, чтобы выработать единую формулировку, добавил дипломат.

Ранее в США признали, что Зеленский оторван от реальности.