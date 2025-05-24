Заявление бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о неспособности Киева выйти к границам 1991 году стало политическим прорывом. Об этом РИА Новости заявила экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

«На Украине растет осознание бесперспективности военного противостояния с Россией и заявление Залужного является этому подтверждением. Это заявление — серьезный прорыв в осознании происходящего представителями Украины», — сказала экс-сенатор.

22 мая Залужный заявил, что Украина не сможет выйти на границы 2022-го и тем более 1991 года. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, комментируя слова экс-главкома, сообщил, что его заявление запоздало.

23 мая председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что слова Залужного являются отображением его адекватности.

Ранее Залужный обвинил Украину в отсталости.