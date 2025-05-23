Заявление бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о неспособности Киева выйти к границам 1991 или 2022 годов — запоздалое. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

«Похоже, на берегах Днепра начинают появляться рационально мыслящие политики, до которых с 10-летним опозданием наконец-то дошли слова (президента РФ. — «Газета.Ru») Владимира Путина о том, что вопрос о присоединении Крыма исторически закрыт», — сказал он.

22 мая экс-главком ВСУ сказал, что Украина не сможет выйти на границы 2022-го и тем более 1991 года.

Согласно опросу New Image Marketing Group, в рейтинге доверия среди украинцев нынешний президент страны Владимир Зеленский занял третье место. Больше всего граждане республики доверяют Валерию Залужному (70%).

Ранее Залужный сделал неутешительное заявление о состоянии Украины.