Залужный не верит, что Украина выйдет на границы 1991 или 2022 года

Украина не сможет выйти на границы 2022-го и тем более 1991 года. Об этом заявил бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передает «РБК – Украина».

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо», — подчеркнул он, говоря о возвращении Украинцы к границам 1991 или 2022 года.

При этом польский журнал Polityka отмечал, что Европа не сможет удержать Украину в зоне своего влияния.

На этом фоне 22 мая президент России Владимир Путин заявил, что вдоль границы России и Украины создадут буферную зону безопасности. По его словам, российские войска уже решают эту задачу.

Буферная зона — это район, созданный для отделения одной территории от другой. Преимущественно они используются в международных отношениях для снижения напряженности между сторонами конфликта и минимизации риска прямых столкновений.

Ранее в Европе испугались сделки Трампа с Путиным по Украине.