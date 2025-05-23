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Залужный обвинил Украину в отсталости

Залужный: Украина отстает от России по инновациям на поле боя
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Global Look Press

Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя. Об этом заявил экс-главком украинских Вооруженных сил (ВСУ), посол в Великобритании Валерий Залужный, передает «Страна.ua».

Украине на данный момент «не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где еще вчера удавалось идти на опережение», заявил Залужный.

«Нас уже обогнали, и мы отстаем — и об этом надо честно говорить», — заявил он на оборонном форуме.

Залужный добавил, что в настоящее время Украина зависима от внешней помощи по причине того, что технологические возможности страны «не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания». По словам бывшего главкома ВСУ, страна находится в катастрофической экономической ситуации и испытывает дефицит человеческих ресурсов.

Среди прочего Залужный рассказал, что цель Украины — вынудить Россию отказаться от дальнейшего ведения военных действий, а также принять условия Киева, на которых страны могли бы подписать мирное соглашение.

До этого Залужный заявил о критическом состоянии экономики страны, которая «с трудом может вести боевые действия». Экс-главком ВСУ указал, что Украина столкнулась с острым дефицитом человеческих ресурсов и связал это с демографическим кризисом и экономическим упадком.

Ранее Залужный предрек разгром армиям стран Запада.

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