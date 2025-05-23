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Рогов оценил слова Залужного о неспособности Украины выйти к границам 1991 года

Рогов назвал слова Залужного о границах Украины отображением адекватности
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Заявление бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о неспособности Киева выйти к границам 1991 или 2022 годов является отображением его адекватности. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Заявление Залужного, с одной стороны, — это внесение ясности и отображение адекватного восприятия реальности данным политиком, с другой, — он посылает сигнал США, что является более договороспособным, чем Зеленский», — сказал он.

22 мая экс-главком ВСУ сказал, что Украина не сможет выйти на границы 2022-го и тем более 1991 года.

Согласно опросу New Image Marketing Group, в рейтинге доверия среди украинцев нынешний президент страны Владимир Зеленский занял третье место. Больше всего граждане республики доверяют Валерию Залужному (70%).

Ранее Залужный сделал неутешительное заявление о состоянии Украины.

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