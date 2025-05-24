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России выдали соратника Медведчука в рамках обмена пленными

Страна.ua: РФ выдали соратника Медведчука Тарнашинского в рамках обмена пленными
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

России выдали соратника председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука Александра Тарнашинского. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По данным издания, Тарнашинский был осужден в начале российско-украинского конфликта по «коллаборантской статье». Его обвинили в призывах к свержению конституционного строя и сотрудничестве с российскими спецслужбами и дали пять лет тюрьмы.

Вместе с Тарнашинским России выдали бывшего сотрудника секретариата Кабмина Украины Василия Мехеду. Он был обвинен в передаче России секретных документов и осужден на 12 лет тюрьмы. Также был обменян бывший подполковник аналитического отдела УСБУ в Луганске Виталий Васильев. Его обвинили в передаче данных о сотрудника Службы безопасности Украины руководству Луганской народной республики. Васильева приговорили к пяти годам лишения свободы.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявлял, что Украине в вопросах обмена есть дело только до военных батальонов «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).

Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Ранее в России заявили, что Зеленскому некого обменивать по формуле «1000 на 1000».

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