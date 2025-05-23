Алаудинов раскрыл приоритеты Украины в вопросах обмена

Алаудинов заявил, что Украине в вопросах обмена есть дело только до «азовцев»

Украине в вопросах обмена есть дело только до военных батальонов «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

По его словам, есть пленные, «сидящие уже третий год».

«Украинские у нас сидят, которых они не забирают, потому что им есть дело только до «азовцев» и «айдаровцев», — сказал Алаудинов.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее Минобороны опубликовало видео с освобожденными из плена бойцами ВС РФ.