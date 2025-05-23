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США могут запретить принимать иностранных студентов и в других университетах

Трамп не исключил запрета на прием иностранных студентов в других университетах
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Leah Millis/Reuters

США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, передает Fox News.

«Мы рассматриваем множество возможностей... Гарварду, как и некоторым другим, придется менять свои подходы», — заявил американский лидер.

Белый дом потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования, поскольку в вузах США проходят антиизраильские акции на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

22 мая глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов. Все иностранные студенты, уже обучающиеся в университете, должны перевестись в другие вузы. Она подчеркнула, что это решение направлено на сохранение их статуса.

20 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти будут аннулировать визы иностранных студентов, участвующих в антиизраильских протестах.

Ранее старейший американский университет прекратил набор сотрудников из-за финансовых трудностей.

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