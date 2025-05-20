США продолжат аннулировать визы студентам — участникам протестов

Власти продолжат аннулировать визы иностранным студентам, участвующим в антиизраильских протестах. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе, передает РИА Новости.

Речь идет в том числе о пропалестинских активистах, которых могут депортировать.

«Мы продолжим отзывать визы тем, кто злоупотребляет своим статусом, мешая образовательному процессу и внешней политике США», — подчеркнул Рубио.

Сенаторы-демократы раскритиковали эту позицию, напомнив о праве на свободу слова и собраний по Первой поправке Конституции.

По данным телеканала NBC, визы уже аннулированы у студентов в 22 штатах. Представители властей в штатском задерживают активистов на улицах без объяснений. Министерство внутренней безопасности проверяет соцсети иностранцев на предмет «настораживающих признаков», а USCIS инициирует процедуру депортации.

1 мая конгрессвумен, член Республиканской партии от штата Теннесси Марша Блэкберн призвала правительство США отозвать визы и выдворить иностранных студентов, которые участвуют в митингах в поддержку Палестины в американских университетах.

Ранее минюст США потребовал выслать в Россию ученую Петрову.