Трамп на саммите НАТО намерен призвать Европу увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Гааге призовет союзников увеличить расходы на оборону. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете, пишет РИА Новости.

«Главным посылом станет тема распределения финансового бремени. Президент четко дал понять, что европейские и канадские союзники должны сравняться с Соединенными Штатами по уровню оборонных расходов», — отметил он.

Уитакер добавил, что Вашингтон направляет на оборону около $550 млрд, что почти вдвое превышает аналогичные расходы всех союзников в Европе и Канаде.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24–25 июня.

7 марта Трамп предупредил, что если страны НАТО не будут тратить на оборону справедливые объемы средств, США не станут их защищать. До инаугурации американский лидер говорил о том, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц альянса до уровня 5% от их ВВП.

2 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам — членам альянса увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а затем — дополнительно 1,5% направлять на другие оборонные проекты.

Ранее в ЕС раскрыли негативные последствия из-за повышения расходов на оборону.