В ЕС раскрыли негативные последствия из-за повышения расходов на оборону

FT: повышение расходов ЕС на оборону скажется на ее системах соцобеспечения

Повышение расходов стран Европейского союза (ЕС) на оборону для достижения стандарта НАТО негативно отразится на системах соцобеспечения. Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, передает газета Financial Times (FT).

«Каждый евро, который сегодня является дефицитом, — это евро, который станет долгом, и этот долг однажды станет налогом или урезанием в системе социального обеспечения», — сказал он.

Бельгия собирается занять больше средств и провести сокращения бюджетных расходов, чтобы достичь цель НАТО по трате 2% ВВП на оборону, рассказал ван Петегем.

7 марта президент США Дональд Трамп предупредил, что, если страны НАТО не будут тратить на оборону справедливые объемы средств, США не станут их защищать. А два месяца назад, до инаугурации, он говорил о том, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц альянса до уровня 5% от их ВВП.

9 января в Германии высказались против требования Трампа увеличить расходы на оборону стран — членов НАТО до 5% от ВВП. По словам немецкого лидера, для Германии это означало бы тратить на армию €200 млрд в год. В настоящий момент бюджет страны составляет около €490 млрд.

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