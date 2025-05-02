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Рютте предложил двухуровневый план расходов НАТО для выполнения требований Трампа

Рютте предложил членам НАТО новый план расходов для выполнения требований Трампа
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Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам — членам альянса увеличить военные расходы до 3,5% ВВП, а дополнительно 1,5% направлять на другие оборонные проекты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Это позволит формально выполнить требование президента США Дональда Трампа о достижении 5%, избежав политических и экономических сложностей для Европы и Канады.

«Основные 3,5% ВВП пойдут на прямые военные нужды, а 1,5% — на инфраструктуру, кибербезопасность и совместные проекты», — сказал Рютте.

Инициатива представлена перед саммитом НАТО в Гааге в июне 2025 года.

16 апреля министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем заявил, что повышение расходов стран Европейского союза (ЕС) на оборону для достижения стандарта НАТО негативно отразится на системах соцобеспечения.

7 марта Трамп предупредил, что, если страны НАТО не будут тратить на оборону справедливые объемы средств, США не станут их защищать. До инаугурации он говорил о том, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц альянса до уровня 5% от их ВВП.

Ранее Марко Рубио назвал НАТО союзом США с «горсткой младших партнеров».

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