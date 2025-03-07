США могут отказаться защищать страны НАТО в случае малых трат на оборону

Трамп: США не будут защищать страны НАТО без справедливого бюджета на оборону

Если страны НАТО не будут тратить на оборону справедливые объемы средств, США не станут их защищать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Я сказал это им: если вы не будете платить, мы не будем защищать. Я им это годы назад сказал, поэтому они платили сотни миллиардов долларов», — сказал он.

До этого Трамп заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Страны альянса не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП, добавил глава Белого дома. В Европе подобные заявления американского лидера выразили негативную реакцию.

В январе министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил, что странам — членам Североатлантического альянса необходимо избегать разговоров с призывами к увеличению финансирования обороны. Лиги подчеркнул, что пока реальных планов по увеличению финансирования сферы обороны нет.

Ранее глава Пентагона призвал страны НАТО тратить больше на оборону.