Эрдоган назвал обмен пленными между РФ и Украиной шагом для укрепления доверия

Эрдоган: обмен пленными между РФ и Украиной является шагом к укреплению доверия

Обмен пленными между Россией и Украиной является важным шагом для укрепления доверия между государствами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«Эрдоган заявил, что Турция считает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшийся на переговорах между Украиной и РФ в Стамбуле, важным шагом по укреплению доверия», — говорится в публикации.

Эрдоган добавил, что нельзя упускать возможность для прекращения конфликта.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва получила от Киева встречный список на обмен по этой формуле.

Ранее Минобороны опубликовало видео с освобожденными из плена бойцами ВС РФ.