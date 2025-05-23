Украина и США официально запустили фонд в рамках соглашения о недрах

Украина и США запустили Фонд реконструкции в рамках соглашения о недрах

Киев и Вашингтон официально запустили Фонд реконструкции в рамках соглашения о недрах. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, пишет издание «Суспильне Новини».

«Соглашение охватывает сотрудничество в области критических полезных ископаемых и предусматривает создание инвестиционного фонда, направленного на восстановление и экономическое партнерство», — говорится в публикации.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее на Украине заявили о «суперприоритете» для США в сделке по недрам.