Соединенные Штаты Америки в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам будут обладать «суперприоритетом» при управлении создаваемым фондом. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

В документе во всех формулировках в отношении США используются термины «могут», «ожидают», а в отношении Украины — «обязана» и «должна», отметило издание.

Журналисты также выяснили, что в управляющий совет административного аппарата будущего совместного инвестиционного фонда будут входить равное число представителей США и Украины, но в трех основных из четырех профильных комитетов будет по три американских топ-менеджера против двух украинцев.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий на разработку месторождений будут направляться на восстановление страны.

Позже премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, заключив сделку по редкоземельным металлам с США, хочет добиться продолжения конфликта с Россией. Заключение соглашения, по его мнению, с большой долей вероятности говорит о продолжении российско-украинского конфликта и его возможной эскалации.

Ранее в России назвали Украину «бензоколонкой с ракетами».