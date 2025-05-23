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В офисе Зеленского заявили, что Украина не может позволить США выйти из конфликта

Подоляк: мы не можем позволить США отказаться от участия в этой войне
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Mariam Zuhaib/AP

Киев не может позволить Вашингтону выйти из украинского конфликта. Об этом в интервью изданию Point заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы не можем позволить США отказаться от участия в этой войне, поскольку их военная поддержка необходима как для Европы, так и для Украины», — сказал он.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 16 мая в Стамбуле, став первой очной встречей делегаций за два года. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва осталась довольна итогами обсуждений.

22 мая немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц стремится не допустить выхода США из переговорного процесса по урегулированию на Украине. В связи с этим он предложил Дональду Трампу провести «техническую встречу» между представителями европейских стран и Вашингтона, чтобы подготовить новый раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева. Как выяснили журналисты, американский лидер согласился с этой инициативой.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров по Украине может пройти в Ватикане.

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