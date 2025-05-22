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Второй раунд переговоров по Украине может пройти в Ватикане

WSJ: новый раунд переговоров между РФ и Украиной может пройти в Ватикане
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Murat Gok/AP

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может пройти в Ватикане в середине июня. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в переговорах планирует принять участие американская делегация во главе с государственным секретарем США Марко Рубио. В состав группы также должен войти специальный представитель президента по вопросам России и Украины Кит Келлог.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая в Стамбуле и стал первой очной встречей делегаций с 2022 года. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, Москва осталась «довольна» итогами обсуждений.

По данным источника Sky News, одним из условий Москвы для прекращения огня стал вывод украинских войск с территории России. Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, российская сторона «приняла запрос к сведению».

Стороны также договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее Трамп рассказал о важном результате разговора с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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