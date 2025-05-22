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Немецкая газета назвала один из главных страхов европейцев из-за Трампа

Bild: Мерц стремится не допустить выхода США из мирного процесса по Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Не допустить выхода США из переговорного процесса по Украине является одним из главных приоритетов внешней политики правительства Германии при новом канцлере Фридрихе Мерце. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

«Не допустить ухода Трампа [из мирного процесса] — это одна из важнейших внешнеполитических целей Фридриха Мерца», — говорится в публикации.

По данным издания, Мерц во время телефонного разговора лидеров Франции, Италии, Финляндии и Германии с американским президентом Дональдом Трампом предложил провести «техническую встречу» между странами Европы и США, чтобы подготовить следующие переговоры РФ и Украины. Немецкий таблоид написал, что «к облегчению европейцев» Трамп согласился с этим предложением.

После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп не исключил, что США отойдут в сторону и «передадут дела» Европе, если он не будет видеть существенного прогресса в урегулировании украинского конфликта.

Глава Белого дома подчеркнул, что ситуация развернулась на территории Европы и «должна оставаться там».

При этом Трамп думает, что в ближайшее время должно «что-то произойти». Но если этого не случится, то он «отступит».

Ранее в США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского.

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Переговоры о мире на Украине
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