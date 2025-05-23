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МИД Польши призвал ЕС быть готовым к утрате интереса США к Европе

Сикорский: ЕС нужно быть готовым, что США утратят интерес к Украине и Европе
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Czarek Sokolowski/AP

Евросоюзу следует быть готовым к тому, что США потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в статье для французской газеты Le Monde.

В статье отмечается, что американские лидеры открыто заявляют, что не намерены тратить значительную часть своего времени и ресурсов на решение вопросов, которые они считают европейскими.

Сложившаяся ситуация ставит перед ЕС экзистенциальный выбор — играть на одной арене с крупнейшими державами и участвовать в мировой истории или «осудить себя на отчуждение», подчеркнул Сикорский.

По его словам, Европа выбрала первый путь и уже многое для этого сделала, включая увеличение расходов на оборону.

До этого британская газета The Guardian со ссылкой на источник сообщила, что европейские политики опасаются подрыва единства Запада по вопросу антироссийских санкций из-за позиции Венгрии и Соединенных Штатов.

Кроме того, некоторые европейские лидеры были ошеломлены заявлением президента США Дональда Трампа о договоренностях, достигнутых с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Европе не верят, что США остановят экспорт оружия Украине.

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