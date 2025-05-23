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В ЕС боятся подрыва единства Запада из-за позиции двух стран

Guardian: ЕС опасается подрыва единства Запада из-за позиции США и Венгрии
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Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Политики Евросоюза опасаются подрыва единства Запада по вопросу антироссийских санкций из-за позиции Венгрии и Соединенных Штатов. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на источник.

«Если США предпримут шаги по ослаблению санкций в отношении России, источники из ЕС опасаются, что европейское единство может пошатнуться», — указано в материале.

Венгрия же постоянно грозит заблокировать продление действия ограничений против РФ, поэтому в ЕС ищут способ «защитить» санкции от Будапешта.

22 мая Европарламент призвал Брюссель полностью заморозить финансирование Венгрии. Отмечается, что с подобным призывом выступила группа депутатов, обвиняющая Будапешт в ограничении свободы слова, подрыве демократии и несоблюдении законодательства и ценностей ЕС.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС рассмотрит вопрос о лишении Венгрии права голоса.

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