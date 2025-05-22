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В Европе не верят, что США остановят экспорт оружия Украине

WSJ: в ЕС не верят, что США остановят экспорт оружия Киеву, пока за него платят
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Европейские лидеры не верят, что США остановят экспорт оружия Украине, пока получают за него деньги. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Европейцы не верят, что администрация Трампа остановит экспорт оружия из США, пока Европа или Украина платят за него», — пишут авторы публикации.

По мнению собеседников издания, в ЕС считают, что поддержка Украины теперь зависит во многом от них.

До этого агентство Reuters писало, что на следующей неделе Украина попросит Евросоюз рассмотреть новые масштабные санкции против России, направленные на «изоляцию Москвы», поскольку президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения рестрикций.

Речь идет в том числе об аресте российских активов и введении ограничений против покупателей нефти из РФ, говорится в тексте. В документе содержится призыв принять законодательство, которое ускорит изъятие ЕС активов у лиц, находящихся под санкциями, в пользу Украины.

Ранее журналист уличил Каллас во лжи о санкциях США против России.

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