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Путин проведет заседание комиссии по военному сотрудничеству РФ с другими странами

Песков: Путин проведет заседание комиссии по ВТС России с другими странами
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин сегодня проведет заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами. Его слова приводит ТАСС.

«Путин работает в Кремле сегодня. В середине дня он проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству», — сказал он.

19 мая сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в ходе Международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025 в Малайзии обсудит с представителями местных силовых структур перспективы дальнейшего сотрудничества.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что Россия планирует передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО.

Ранее в России раскрыли планы по производству истребителей Checkmate вместе с Белоруссией.

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