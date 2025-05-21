В России раскрыли планы по производству истребителей Checkmate вместе с Белоруссией

Россия предложит Белоруссии приступить к совместному производству легкого тактического самолета Checkmate, а также беспилотных летательных аппаратов, бронетехники и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщил «Коммерсанту» гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, на выставке вооружений MILEX «Рособоронэкспорт» планирует обсудить расширение сотрудничества между предприятиями оборонно-промышленных комплексов России и Белоруссии. Российская госкомпания хочет обсудить с белорусскими коллегами вопрос совместного выпуска военной продукции и ее продвижение на мировой рынок, отметил Михеев.

«Будут обсуждены продвижение авиационных двигателей, ремонт и модернизация боевых самолетов», — сказал он.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет 21–24 мая в Минске.

20 мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что «Рособоронэкспорт» с начала текущего года подписал свыше 20 крупных контрактов на сумму около $7 млрд и поставил продукцию военного назначения в более чем 15 стран. По его словам, портфель экспортных заказов госкомпании в настоящее время превышает $60 млрд. Данный показатель является рекордным за все 25 лет работы государственной компании.

19 мая пресс-служба «Рособоронэкспорта» сообщила, что компания планирует обсудить с представителями силовых структур Малайзии перспективы сотрудничества. Соответствующие переговоры состоятся на полях выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая пройдет в Малайзии с 20 по 24 мая.

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