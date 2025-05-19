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Россия планирует обсудить возможность сотрудничества с Малайзией в военной сфере

«Рособоронэкспорт» обсудит на LIMA 2025 взаимодействие с военными Малайзии
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Сергей Бобылев/РИА Новости

«Рособоронэкспорт» в ходе Международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025 в Малайзии обсудит с представителями силовых структур страны перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Основная тематика выставки — авиационная составляющая. В этом сегменте компания презентует новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который заинтересует как представителей Королевских ВВС Малайзии, так и других стран Юго-Восточной Азии», — говорится в сообщении.

По данным компании, истребитель уже имел опыт успешного использования в зоне боевых действий. Специалисты отметили, что авиация российской армии будет представлена во время выступления пилотажной группы «Русские витязи». Кроме того, на выставке будет продемонстрирован самолет Ил-76МД-90А(Э), способный перевозить 60 тонн груза, а также вертолеты Ка-52Э и Ми-28НМЭ и военно-транспортный Ми-171Ш.

До этого в Китае в рекламном ролике представили новую модель истребителя, оснащенного лазерным вооружением. На кадрах видно, что самолет J-36 имеет скрытые в фюзеляже пушки, которые способны поражать ракеты противника лазерным лучом. На данный момент неясно, имеет ли Китай действующую технологию лазерного оружия для истребителей или это перспективная разработка.

Ранее в Латинской Америке заинтересовались российским оружием.

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