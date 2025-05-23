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Эксперт объяснил, почему Ватикан не подходит для переговоров РФ и Украины

Политолог Тюренков: Ватикан не подходит для переговоров России и Украины
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Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Ватикан является наименее нейтральной площадкой для переговоров российской и украинской делегаций. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков. По его словам, это место является «подлинным символом разрушения русского духовного и народного единства».

«Напомню, большая часть украинских нацистов времен Великой Отечественной войны, <...> как и идеологический костяк майданов 2004 и 2014 годов, были из числа подвластных Ватикану униатов. И как бы ни пытались римские папы прикрыть свою деятельность евангельскими формулировками и миротворческими лозунгами, во многом именно они ответственны за нынешнее кровопролитие на Украине», — сказал Тюренков.

Таким образом, Ватикан является неприемлемой для переговоров площадкой, подытожил он.

После недавних телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил, что будущие контакты российской и украинской сторон могли бы состояться в Ватикане. Позже о готовности Ватикана выступить площадкой для диалога написала американская газета The Wall Street Journal, а также заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Почему Ватикан может стать новым местом для переговоров и что об этом думают в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил, что с нетерпением ждет нового раунда переговоров.

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