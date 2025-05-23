Лавров рассказал о готовности России вести прямые переговоры по Украине

Лавров: Россия всегда отмечала, что готова к прямым переговорам с Украиной

Россия всегда отмечала, что готова к прямым переговорам с Украиной с устранением первопричин конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы всегда подчеркивали на высшем уровне и на других уровнях, что мы готовы к мирным переговорам, которые будут посвящены пониманию и устранению первопричин этого кризиса», — сказал он.

Глава МИД РФ напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Первый раунд переговоров делегаций России и Украины прошел 16 мая в Стамбуле, став первой очной встречей делегаций за два года. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва осталась довольна итогами обсуждений.

Источники Sky News сообщили, что Россия выдвинула условие для прекращения огня — вывод украинских войск с российской территории. Украинская сторона попросила организовать прямые переговоры между лидерами государств, а Россия приняла этот запрос к сведению.

Кроме того, стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров по Украине может пройти в Ватикане.