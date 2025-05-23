Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 82% граждан. Это следует из данных опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», они опубликованы на сайте.

«О доверии Владимиру Путину заявили 82% россиян (плюс 2 п.п. за две недели). Также большинство населения (82% - плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — сказано в сообщении организации.

Работу Правительства РФ оценили положительно более половины респондентов — 56%(плюс 1 п.п.), деятельность главы Кабмина РФ Михаила Мишустина одобрили 58% респондентов (без изменений), следует из опроса ФОМ.

Партию «‎Единая Россия» поддержали 48% опрошенных граждан (плюс 4 п.п.), КПРФ - 7% (минус 1 п.п.), ЛДПР - 10% (минус 1 п.п.), «‎Справедливую Россию — За правду» — 3% (плюс 1 п.п.), «‎Новые люди» — 2% (минус 1 п.п.).

До еженедельный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 81,2% россиян доверяют президенту Путину.

При этом степень одобрения деятельности президента за неделю выросла на 0,9% и составила 79,2%. Работу премьер-министра и правительства России одобряет почти на треть россиян меньше — рейтинг Михаила Мишустина за неделю снизился на 0,6% — до 53,5%, а уровень одобрения работы правительства составил 52,7% и за неделю вырос на 0,1%.

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