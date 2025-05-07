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Зеленский стал третьим в рейтинге доверия украинцев

Зеленский уступил Залужному и Буданову по уровню доверия среди украинцев
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Global Look Press

В рейтинге доверия среди украинцев нынешний президент страны Владимир Зеленский занял третье место, пишет «Страна.ua» со ссылкой на опрос New Image Marketing Group.

Согласно его результатам, больше всего граждане республики доверяют послу в Британии и экс-главкому ВСУ Валерию Залужному (70%), чуть меньшим доверием пользуется глава разведки Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (65%). Зеленский получил 58%.

В публикации отмечается, что, если бы на этой неделе в стране были выборы главы государства, 28,9% украинцев в первом туре отдали бы голоса Зеленскому, а Залужному — 16,7%. Однако во втором туре бывший главком ВСУ обошел бы действующего лидера, получив 37% против 32%.

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения. В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский сказал, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией». На вопрос, собирается ли он переизбираться, лидер ответил, что это зависит от исхода конфликта, украинцев и его семьи.

Ранее на Украине назвали сроки проведения выборов президента.

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