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Залужный сделал неутешительное заявление о состоянии Украины

Залужный сообщил о дефиците людей на Украине и критическом состоянии экономики
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Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Sipa USA via Reuters Connect

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил о критическом состоянии экономики страны, которая «с трудом может вести боевые действия». Его слова приводит портал Obozrevatel.

По словам Залужного, Украина столкнулась с острым дефицитом человеческих ресурсов.

«Речь идет только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств», — подчеркнул он.

Чиновник связал это с демографическим кризисом и экономическим упадком.

«Текущее состояние экономики и демографии делает полноценные боевые действия невозможными. Мы вынуждены оптимизировать ресурсы до предела», — заявил Залужный.

22 мая экс-главком ВСУ сказал, что Украина не сможет выйти на границы 2022-го и тем более 1991 года.

Согласно опросу New Image Marketing Group, в рейтинге доверия среди украинцев нынешний президент страны Владимир Зеленский занял третье место. Больше всего граждане республики доверяют Валерию Залужному (70%).

Ранее Залужный предрек разгром армиям стран Запада.

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